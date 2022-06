Ferrari: là, ça devient inquiétant…

Doublé Red Bull à Bakou, où Verstappen a remis Pérez à sa place. Et double abandon pour Ferrari qui retombe dans ses vieux travers. Autre image forte : celle d’Hamilton (quatrième derrière Russell), le dos broyé par les rebonds de sa Mercedes.

L’affiche était belle, avec Leclerc en pole, Pérez à ses côtés, et Verstappen relégué en deuxième ligne comme Sainz. Mais le Grand Prix d’Azerbaïdjan a fait pshiiiit ! Faute de combattants : avant même la mi-course (20e tour sur 51), il n’y avait plus de Ferrari ! Sainz avait tenu dix tours avant de rencontrer un problème hydraulique, tandis que Leclerc a été victime d’un nouveau bris de moteur (après celui de Barcelone), comme allaient ensuite l’être Guanyu Zhou (Alfa) et Kevin Magnussen (Haas), également équipés du V6 italien. Sale temps pour les motoristes de Maranello !