Tchouaméni, Lewandowski, Nunez, Mertens... À l’étranger, le mercato s’emballe déjà

1 Tchouameni, 5e Français le plus cher de l’histoire

Alors que le Real Madrid fêtera les adieux du Brésilien Marcelo (un record de 24 trophées en 15 saisons avec les Merengue) ce lundi, le champion d’Espagne a officialisé l’arrivée de l’international français Aurélien Tchouaméni pour la « modique » somme de 80 millions d’euros (+ 20 millions de bonus potentiels). Le médian de Monaco est la deuxième plus grosse vente du club monégasque, après Kylian Mbappé et ses 180 millions payés par le PSG, et devient également (hors bonus) le cinquième joueur français le plus cher de l’histoire (devancé seulement par Mbappé évidemment, Dembélé, Griezmann et Pogba).