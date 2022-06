Les petits maraîchers proches de l’étranglement

Si on parle souvent du secteur agricole qui n’est pas rémunéré à son juste prix, la filière des petits maraîchers vit aussi des jours qui sont loin d’être verts et tendres comme une laitue fraîchement coupée…

Alors que la vie reprend peu à peu son cours après deux années de pandémie, dans les campagnes et chez les producteurs régionaux, on se pose des questions, on s’inquiète, on constate, on ferme boutique ou on espère un sursaut des consommateurs. Le covid a en effet laissé des traces à bien des niveaux.

Dans l’horeca, ils sont des dizaines à chercher un personnel qui est devenu invisible et certains établissements doivent fermer certains jours ou se limiter à quelques tables faute de bras. Dans le secteur des circuits courts, les confinements ont engendré un engouement incroyable auprès des producteurs locaux qui ont su attirer une nouvelle clientèle venue pendant quelques mois en masse, mais celle-ci s’est en grande partie évaporée depuis lors, regagnant à leur grand dam les circuits classiques de la grande distribution.