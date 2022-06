Élections législatives en France: une abstention record au premier tour

Le taux d’abstention devrait être de 52,5 % selon Harris interactive pour M6/RTL et OpinionWay pour Cnews et Europe 1, 52,8 % selon Elabe pour BFMTV/L’Express/RMC et 53 % selon Ipsos/Sopra Steria pour FranceTV/RadioFrance/France24/RFI/LCP et Ifop pour TF1/LCI.

L’abstention doit atteindre dimanche un nouveau record pour un premier tour d’élections législatives, entre 52,5 % et 53 % selon les estimations de cinq instituts de sondage, plus d’un point de plus que le précédent record de 2017 (51,3 %).

Selon les derniers sondages avant l’élection, l’alliance de gauche Nupes (LFI, PCF, PS et EELV) se présente au coude à coude dans les intentions de vote avec Ensemble !, coalition macroniste de LREM/Renaissance, du MoDem et d’Horizons.

Dans le Puy-de-Dôme, au village de Saint-Georges-de-Mons, Frédéric Cordoba, 36 ans, et Audrey Mertz, 39 ans, ont voté pour la première fois de leur vie à l’élection présidentielle et récidivent pour ces législatives : « On a décidé de voter parce que la vie est devenue trop dure et on espère que cela fera changer les choses. On travaille tous les deux, on a trois enfants et avec la baisse du pouvoir d’achat on arrive tout juste à joindre les deux bouts ». Pour Henri Muceli, 53 ans, venu en vélo à son bureau de vote de Thionville (Moselle), il faudrait rendre le vote « obligatoire comme en Belgique » : voter « est un devoir, comme ça on peut dire ce qu’on pense au lieu de critiquer dans le vide ».

Une majorité relative ?

Les derniers sondages publiés vendredi placent Ensemble ! en tête en nombre de députés, mais pas nécessairement avec la majorité absolue -289 sièges sur 577- que la macronie détenait dans la précédente Assemblée nationale élue en 2017. Si M. Macron n’obtenait qu’une majorité relative, il serait contraint de composer avec les autres groupes parlementaires pour faire approuver ses textes de loi.

Si, cas de figure le moins probable, la Nupes de Jean-Luc Mélenchon remportait la majorité absolue, Emmanuel Macron serait privé de pratiquement tous ses pouvoirs. C’est avec cet objectif en tête que M. Mélenchon n’a cessé de répéter qu’il voulait faire de ces législatives « un troisième tour » qui lui permettrait d’être « élu Premier ministre ».

M. Macron a choisi lui de se poser, comme lors de la présidentielle, en rempart contre « les extrêmes ». En comptant la Première ministre Élisabeth Borne, quinze membres du gouvernement sont en lice aux législatives et devront quitter l’exécutif en cas de défaite, conformément à une règle non écrite mais déjà appliquée en 2017 par M. Macron.

La droite et l’extrême droite en mauvaise posture

Après que Marine Le Pen a engrangé plus de 40 % des voix au second tour de la présidentielle, le Rassemblement national est, selon les derniers sondages, distancé par la Nupes et Ensemble ! en vue des législatives. Il pourrait toutefois obtenir entre 20 et 40 députés, contre huit élus en 2017, et ainsi constituer un groupe parlementaire pour la première fois depuis 1986.

L’ex-candidat d’extrême droite à la présidentielle Éric Zemmour nourrit lui-aussi, dans le Var, l’espoir d’être élu député.

Enfin ces législatives s’annoncent à très haut risque pour la droite traditionnelle des Républicains (LR), dont la candidate Valérie Pécresse a obtenu moins de 5 % des voix à la présidentielle.