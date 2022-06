Le torchon brûle entre Vincent Van Quickenborne et le secteur des jeux de hasard

La Loterie a-t-elle exigé l’interdiction de la publicité pour les paris et les jeux de casino en échange d’une augmentation de la rente de monopole versée à l’Etat ? Le ministre de la Justice rejette toute « insinuation » quant à un marchandage. Et accuse les opérateurs privés de « lobbying ».

Or, ce samedi, nos confrères du quotidien flamand Het Laatste Nieuws révélaient l’existence d’une lettre adressée par l’administrateur-délégué de la Loterie, Jannie Haek, à Sammy Mahdi (CD&V), secrétaire d’État à la Migration et responsable de la Loterie nationale, et Eva De Bleeker (Open VLD), secrétaire d’Etat au Budget et à la Potection des consommateurs, le 1er octobre 2021 – époque à laquelle était renégocié le contrat de gestion liant la Loterie à l’Etat belge, son actionnaire public. Par cette missive – dont nous avons également pu obtenir une copie –, le patron de la Loterie indiquait au gouvernement que la société publique était disposée à accepter une augmentation de 10 millions par an de la rente de monopole qu’elle verse à l’Etat – elle est passée de 135 à 145 millions d’euros pour 2022, 2023 et 2024 –, mais qu’elle demandait en échange un renforcement de la législation s’appliquant aux opérateurs privés de jeux de hasard.

Ambiance, ambiance entre les représentants du secteur des jeux de hasard et le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne (Open VLD). Pour rappel, ce dernier a présenté au début du mois de mai un projet visant à interdire la publicité pour les paris et jeux de casino d’ici 2025. Objectif : mieux protéger les joueurs contre les risques d’addiction. Une interdiction qui ne frapperait pas la Loterie Nationale pour les jeux où elle bénéficie d’un monopole légal (jeux de tirage et de grattage).

Trois demandes

La Loterie mettait trois demandes – déjà bien connues – sur la table : une séparation stricte entre les sites de paris et de jeux de hasard afin d’éviter qu’un joueur ne puisse passer des uns aux autres via une adresse unique ; une limitation du montant qui peut être joué quotidiennement sur les machines de jeux de hasard installés dans les librairies ; et une interdiction complète de la publicité pour les jeux de hasard les plus addictifs. Ces « mesures d’accompagnement » étaient jugées nécessaires par la Loterie pour « éviter toute nouvelle érosion » de son monopole. Comme la lettre l’indique, une concertation avait eu lieu à ce sujet entre les cabinets des secrétaires d’Etat et la Loterie.

Une opération donnant-donnant : une contribution supplémentaire au budget de l’Etat contre un coup d’arrêt à la concurrence privée de la Loterie ? Cette dernière s’en défend. « Il est parfaitement normal que, lorsque le gouvernement demande à la Loterie Nationale de payer une rémunération plus élevée pour son monopole, la Loterie Nationale attire l’attention du gouvernement sur le fait que son monopole a été considérablement endommagé ces dernières années par l’arrivée de nombreux fournisseurs privés de jeux de hasard qui sont soumis à des règles moins strictes et qu’une rémunération plus élevée est possible dans la mesure où le monopole de la Loterie Nationale n’est pas davantage endommagé par un manque de réglementation et d’application concernant les jeux de casino et les paris sportifs », nous indique-t-on à la Loterie, qui assume. « La lettre, et donc la présence de la Loterie Nationale dans le débat, est essentielle pour que les différents acteurs puissent prendre des décisions en connaissance de cause », dit l’entreprise publique.

« Diabolisation du secteur privé »

Du côté du ministre de la Justice, on rejette l’idée d’un marchandage. « Il n’y a eu pas eu de concertation avec la Loterie Nationale lors de l’élaboration des restrictions sur la publicité pour les jeux de hasard et, malgré son insistance dans ce sens, elle n’a pas été impliquée dans la rédaction de ces règles », indique le cabinet de Vincent Van Quickenborne. « La raison pour laquelle nous voulons bannir la publicité pour les jeux de hasard est notre volonté de lutter contre les effets dévastateurs de la dépendance au jeu », précise le ministre cité dans un communiqué, qui voit la main du secteur des jeux de hasard derrière la polémique naissante. « Tout ça n’a rien à voir avec la lettre de la Loterie. (…) L’insinuation selon laquelle je me serais laissé influencer par la Loterie Nationale est donc totalement fausse. La vérité est que le lobby des jeux de hasard tente une nouvelle fois de miner cette proposition. Il ne réussira pas. Ce durcissement des règles est nécessaire et sera réalisé. »