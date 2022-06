«Petit mouton noir»: Nick Kyrgios victime d’insultes racistes à l’ATP de Stuttgart, une enquête a été ouverte

« Nous avons exprimé nos regrets à Nick Kyrgios et à son équipe pour ce qui s’est passé et lui avons assuré que nous n’acceptons pas un tel comportement », ont-ils indiqué. « L’incident fait actuellement l’objet d’une enquête et aucune expression discriminatoire de la part des spectateurs ne sera acceptée », ont-ils ajouté.

À l’issue de sa défaite (7-6 (7/5), 6-2) contre Murray samedi, Kyrgios avait publié un message sur son compte Instagram pour déplorer le comportement d’une partie des spectateurs.