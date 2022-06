Youri Tielemans, seule éclaircie dans la grisaille des Diables

Il était attendu au tournant. Il a répondu présent. Youri Tielemans est en train de réussir ses examens de juin. Dans le dur lors des derniers grands rendez-vous des Diables dont l’Euro et le Final Four de la précédente Nations League, le milieu de terrain a répondu à ses détracteurs sur le terrain. Samedi soir, c’est lui qui a inscrit le but de la sélection belge en ponctuant une très belle action collective peu après la sortie des vestiaires. Un plat du pied imparable en venant de la seconde ligne. « Ce but était vraiment beau », estimait le principal intéressé après le coup de sifflet final. « Si on avait pu faire plus d’actions de ce type, des combinaisons en une ou deux touches de balle, on aurait pu leur faire plus mal. Tant pour moi que pour l’équipe, il est important ce but. » D’autant qu’il fallait remonter au 18 novembre 2020 et une rencontre de Nations League contre le Danemark pour trouver trace de la dernière réalisation du Diable en équipe nationale. Lors de l’une de ses dernières prestations de haut vol sous Roberto Martinez. Coïncidence ? Certainement pas.

S’il n’a pas été capable de surnager lors du naufrage face aux Pays-Bas, le milieu de terrain de Leicester avait déjà montré de bonnes choses lors de la venue de la Pologne. Notamment dans une deuxième période où les Diables avaient été largement supérieurs à leur opposant. Le joueur, formé à Anderlecht, a confirmé dans l’enfer du Cardiff City Stadium avec une prestation de patron au cœur de l’entrejeu belge. Bien au-delà de son but – il avait mis à contribution Hennessey en début de match d’une reprise de volée – qu’on a longtemps cru suffisant pour prendre les trois points.