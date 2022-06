Bruxelles: la dette se creuse plus que prévu en 2022

Les dépenses augmentent plus vite que les recettes. Voilà ce qu’il ressort de l’ajustement budgétaire 2022 à Bruxelles. L’exercice consiste à réévaluer l’ensemble des dépenses et des recettes pour l’année en cours. Histoire de voir si le budget initial présenté fin 2021 tient toujours la route. Le député d’opposition Christophe De Beukelaer (Les Engagés) s’est penché sur le projet d’ordonnance qui vient d’atterrir au Parlement. Les chiffres n’ont pas de quoi réjouir. L’exécutif bruxellois a sous-estimé de 320 millions les dépenses de la Région. Sur un budget total de 7,5 milliards d’euros, l’ajustement régional augmente les dépenses de 526 millions et les recettes de 206 millions d’euros. « L’ajustement 2022 n’a pas su rectifier le tir. Le déficit se creuse donc de plus de 320 millions, alors que la dette est déjà de 10 milliards d’euros avec 6,8 de dette directe et 3,1 de dette garantie », constate l’élu Les Engagés.