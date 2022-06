Le VAR et Roberto Martinez: friture sur toute la ligne...

Les Diables n’ont pas fait le taf à Cardiff. Ou à peine à moitié, en concédant un partage aux allures de défaite. Depuis une décennie, ils se cassent les dents dans la capitale galloise, et ce n’est pas faute d’avoir essayé. Dans sa globalité – à domicile et à l’extérieur comme sur terrain neutre –, le bilan contre leur meilleur ennemi prend des allures persécutrices qui confinent parfois à l’automutilation, comme ce fut le cas samedi : deux défaites (dont l’élimination lilloise à l’Euro 2016), trois partages (le second consécutif à Cardiff en l’espace de sept mois) et une seule victoire (dans le huis clos louvaniste en pleine pandémie en mars 2021).