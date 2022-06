Les Red Lions montent en puissance

Le stade temporaire de la Wilrijkse Plein était de nouveau plein à craquer (2.500 spectateurs) pour ce second duel entre 2 des meilleures nations actuelles de la planète hockey. Après la déception de la veille et le retour indien dans les dernières minutes (3-3 et point bonus pour les visiteurs), les champions olympiques avaient bien l’intention de prendre les 3 points lors de 14e duel de la saison. Mais sans Arthur Van Doren (entorse à la cheville et Pro League terminée), Michel van den Heuvel devait un peu remanier son effectif avec le retour de William Ghislain dans le groupe.