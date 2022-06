Le Tour des Slovènes s’annonce épique

Le Galibier et la Croix-de-Fer, qui dominent le massif de l’Oisans où le Tour fera escale le 14 juillet à l’Alpe d’Huez ont constaté que le soleil pouvait se confondre avec le maillot « abeille bourdon » de Jumbo-Visma. L’équipe néerlandaise n’a pas uniquement installé ses sièges de camping dans les lacets des deux cols prestigieux de l’histoire du cyclisme, elle a semé aussi quelques cailloux dans les chaussures d’adversaires éclairés quant à ce qui les attend dans un mois, même endroit et pratiquement même heure.

Le festival des éléphanteaux qui volent et qui sautent de cimes en cimes s’est conclu dimanche par un doublé que la formation NL a initié dès Paris-Nice (Laporte sur une offrande de Roglic et de Van Aert dans un triplé), Harelbeke (Van Aert-Laporte) et dans les Alpes par un duo Vingegaard-Roglic respectivement deuxième et premier du classement final d’un Critérium archi-dominé par l’équipe néerlandaise.