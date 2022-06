Un gardien formé au Standard est en test à Seraing

Le RFC Seraing, qui cherche à construire au plus vite son effectif en vue de la prochaine saison en D1A, accueille le keeper Merveille Goblet en test. Âgé de vingt-sept ans et originaire de Jette, ce gardien de but formé au Standard a connu des expériences à Tubize, à Waasland-Beveren et au Cercle de Bruges, avant de rejoindre Mandel United (Nationale 1) en janvier dernier. Merveille Goblet, qui a aussi porté la tunique de l’équipe nationale belge dans les catégories de jeunes, compte quarante-et-un matches en D1A et cinquante en D1B. Et c’est donc au Pairay qu’il va chercher à se relancer en espérant convaincre José Jeunechamps et son staff.