Quand la scène se fait catwalk: la mélodie du tailleur

Cher et Donatella Versace créent ensemble une micro-collection pour le mois des Fiertés. L’occasion de revenir sur six duos qui ont marqué l’histoire de la mode et de la musique.

Souvent, la scène, les concerts, les tournées ont été de meilleurs podiums que ceux des défilés. Comme un tapis rouge en mieux, parce que, quand il y a de la musique, la foule, la fièvre et des projecteurs, c’est toujours mieux.

Qui refuserait d’habiller Rihanna – qui, comme Audrey Hepburn, voue un culte à Givenchy ? Et Beyoncé que se disputent les griffes les plus pointues, de Balmain à Roberto Cavalli ? Ou Lady Gaga qui monte sur scène vêtue de Ralph Lauren, Gucci, Valentino et pour qui Giorgio Armani a renié son classicisme légendaire pour créer les looks les plus fous, justaucorps fabriqué à partir de morceaux de guitares ou chapeau en clavier de piano ?