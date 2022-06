Six duos qui ont marqué leur époque

The Beatles et Manuel Cuevas (1967)

Manuel José Arturo Cuevas Martínez a 84 ans. Il vit à Nashville (USA). La liste de ses clients est une interminable playlist : Elvis Presley, Johnny Cash, Hank Williams, Dolly Parton, Emmylou Harris, Neil Young, Elton John, Bob Dylan, les Grateful Dead, les Rolling Stones, les Bee Gees, les Jackson Five, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jack White… et les Beatles. Les uniformes de parade sur la pochette de l’album Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, c’est lui. D’inspiration militaire, période edwardienne, en satin personnalisé à la teinture fluo, ils comportent des insignes particuliers à chaque membre, de l’Ordre de l’Empire britannique (reçu de la Reine en 1965) aux médailles militaires du grand-père de Pete Best, « le 5e Beatles ».