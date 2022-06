Ronny Deila ne ratera pas la reprise du Standard

Le Standard devrait officialiser ce lundi l’arrivée du coach norvégien de New York City, qui débarquera dans les prochaines heures et dirigera sa première séance de travail mercredi.

C’est ce lundi qu’est programmée, à Sclessin, la rentrée des classes. Si les deux premiers jours de la semaine seront dédiés aux traditionnels tests physiques et médicaux (visite médicale, course sur tapis…), le premier entraînement collectif, sur terrain, sera dispensé mercredi à 10h30 par Ronny Deila (46 ans), dont l’arrivée à la tête de l’équipe liégeoise sera officialisée ce lundi. C’est que le dossier a été bouclé au cours de ce week-end, à la plus grande joie de Fergal Harkin, qui en avait fait sa priorité absolue depuis sa nomination au poste de directeur sportif du Standard, là où Johannes Spors, qui occupe les mêmes fonctions au Genoa, privilégiait la formule d’un entraîneur allemand.