Un doublé Toyota au Mans, et une superbe course… derrière!

Sans concurrence, Toyota a « fait le job » en signant le doublé au Mans, et en remportant ainsi son cinquième succès de rang. Un bel exploit. Mais le spectacle, c’est dans les plus petites catégories qu’il a été haletant d’un bout à l’autre.

Il n’y a aucune raison d’en douter : le département marketing de Toyota exploitera comme il se doit le cinquième succès de rang que le constructeur japonais vient de conquérir aux 24 Heures du Mans. Et il aura bien raison de le faire : un succès dans la plus impitoyable épreuve d’Endurance au monde relève déjà de l’exploit. Alors cinq ! « Nous sommes ici pour créer une légende Toyota au Mans. Et nous savions qu’une victoire, ou deux ou trois, ne suffirait pas ! Cinq, ça commence à être bien », s’est d’ailleurs réjoui Pascal Vasselon, le directeur de l’équipe qui, lors des deux années qui ont précédé cet impressionnant quintet (2016 et 2017), avait d’ailleurs connu la désillusion de la défaite, la première fois même lors du tout dernier tour de course !