Ensemble!, «seule force politique en mesure d’obtenir la majorité» à l’Assemblée, affirme Borne

Ce soir, des millions de Français ont choisi les candidats de la majorité présidentielle. Grâce à eux et à notre présence massive au second tour, nous sommes la seule force politique en mesure d’obtenir la majorité à l’Assemblée nationale», a-t-elle dit depuis le siège de campagne d’Ensemble!. Mme Borne, arrivée en tête dans la 6ème circonscription du Calvados, a appelé les «forces républicaines à se rassembler» autour du projet et des candidats de la majorité. «Face aux extrêmes, nous seuls portons un projet de cohérence, de clarté et de responsabilité», a-t-elle affirmé.

Sans donner de consigne de vote en cas de duel entre les candidats du Rassemblement national et ceux de la Nupes, Mme Borne a semblé renvoyer les uns et les autres dos à dos. «Face aux extrêmes, nous ne céderons rien», a-t-elle déclaré, évoquant une «confusion inédite entre les extrêmes», «comme cela ne s’était jamais produit dans l’histoire politique de notre pays». «Face à la situation du monde et à la guerre aux portes de l’Europe, nous ne pouvons pas prendre le risque de l’instabilité et des approximations», a-t-elle plaidé.