Législatives en France: Emmanuel Macron, en ballottage, appelle à la mobilisation

C’est une belle frayeur pour Emmanuel Macron. Au terme du premier tour des législatives ce dimanche, et sur fond d’abstention historique (53 %, selon l’Ipsos), la coalition « Ensemble », qui réunit les partis Renaissance et ses alliés du MoDem, d’Agir et d’Horizons, arrive juste derrière la Nouvelle union écologique et populaire (Nupes) mise en place par Jean-Luc Mélenchon après la présidentielle. La France insoumise et ses alliés obtiennent 25,6 % des voix quand les macronistes n’en totalisent que 25,75 %, selon les dernières estimations. Ce score marque une contre-performance par rapport à 2017 pour le locataire de l’Elysée. Il y a cinq ans, il avait engrangé 32 %.