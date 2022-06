Prolongation du nucléaire: pas d’accord avant septembre?

On le sait l’énergéticien ne souhaitait pas prolonger deux réacteurs, ce qui place l’Etat en position difficile. Engie demande au gouvernement de devenir co-exploitant des deux centrales, et de partager la facture des travaux nécessaires à la prolongation, mais aussi de gestion des déchets nucléaires supplémentaires. « Les discussions sont difficiles », a reconnu la ministre, affirmant toutefois être convaincue qu’une solution sera trouvée d’ici septembre, repoussant de facto l’échéance de deux mois alors que le calendrier est déjà extrêmement serré. « Nous sommes condamnés à nous entendre, de manière positive », a-t-elle précisé. « Engie a toujours été un partenaire essentiel pour assurer l’approvisionnement (électrique, NDLR) ».

Les négociations avec le groupe français Engie sur la prolongation de la durée de vie des réacteurs de Doel 4 et Tihange 3 « devraient aboutir avant septembre ». C’est ce qu’a déclaré la ministre de l’Énergie, Tinne Van der Straeten (Groen), samedi sur Radio 1. La prolongation de dix ans des deux réacteurs avait été décidée par le gouvernement fédéral le 18 mars dernier. La ministre de l’Energie et le Premier ministre avaient alors reçu mandat d’en négocier les conditions avec l’exploitant du parc nucléaire belge, à charge pour eux d’aboutir à un accord d’ici la fin du mois de juin. Mais les négociations s’avèrent visiblement ardues.

À lire aussi Quand et comment allez-vous recevoir vos «ristournes» sur votre facture d’énergie?

Dans les partis de la majorité, tout le monde ne montre toutefois pas la même patience. « Il faut qu’Engie arrête de jouer avec les pieds du gouvernement », a estimé Paul Magnette, président du PS, ce dimanche sur le plateau de l’Invité de RTL-TVi. « La négociation, ça va bien un temps mais quand une multinationale se fiche d’un gouvernement, c’est fini ». « Quand j’étais ministre de l’Energie, j’avais un plan très simple qui n’a jamais pu être mis en œuvre parce qu’à l’époque, Alexander De Croo a retiré la prise du gouvernement fédéral mais ce plan est toujours là : on oblige Engie à produire, à un prix fixe, une certaine quantité d’électricité nucléaire ; le gouvernement achète cette électricité à un prix déterminé par le régulateur et la revend ensuite aux particuliers et aux entreprises à un prix plus bas que le prix actuel », a-t-il expliqué.