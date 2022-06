En France, un système qui ne peut plus durer

Ça va tanguer dans la future Assemblée ! Si Emmanuel Macron obtient la semaine prochaine une majorité dans l’hémicycle (ce qui n’est pas gagné), son second mandat pourrait être un sacerdoce. Au premier tour des législatives, l’alliance des gauches a réussi à largement entamer sa confiance. Et le Rassemblement national pourrait, si le second tour le confirme, obtenir plusieurs dizaines d’élus, ce qui serait du jamais vu depuis 1986. L’opposition, à tout le moins, sera présente en force.