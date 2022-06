Météo: une vague de chaleur prévue pour les prochains jours

Les jours suivants s’annoncent ensoleillés et de plus en plus chauds avec un mercure qui atteindra ou dépassera les 30ºC en fin de semaine.

La journée débutera sous un temps peu à partiellement nuageux dans plusieurs régions lundi, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Les nuages seront un peu plus nombreux sur le centre et l’est du pays, et des averses pourraient se produire dans les régions proches des Pays-Bas et de l’Allemagne.

Le soleil, quelques nuages cumuliformes et des voiles de nuages élevés se partageront ensuite le ciel. Les maxima seront compris entre 16 ou 17ºC en bord de mer et en Ardenne, et 20ºC en Campine et en Gaume. Le vent sera modéré de nord-ouest.