CEB, CE1D, CESS: la sécurité autour des fuites d’examens a été renforcée

Le mois de juin, pour les élèves de primaire et secondaire, rime avec examens. Avec l’ascension des réseaux sociaux et le partage de photos et de vidéos, les fuites d’examens sont possibles, ou en tout cas plus faciles. Pour la ministre de l’Education Caroline Désir, il n’en sera pas question.

Le CEB, le CE1D, le CESS… les élèves de primaire et secondaire seront en examen dans les prochains jours. Avec l’ascension des réseaux sociaux, en particulier TikTok, Instagram et Snapchat, le partage de photos et de vidéos est tellement simple qu’une fuite d’examen est vite arrivée. Selon la ministre de l’Education de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Caroline Désir (PS), interrogée sur La Première ce lundi matin, il n’y a pas d’inquiétude à se faire. « On a fort balisé et renforcé la sécurité de ces épreuves. » Selon elle, son administration suit la situation de près et fait attention à ce que cela ne se produise pas. Elle met également en garde : « Nous regarderons à ce qu’il n’y ait pas de fausses fuites. Parfois, de fausses épreuves circulent. »

Or c’est grâce à ces épreuves certificatives qu’ils construisent leurs indicateurs sur le niveau général des élèves de Fédération Wallonie-Bruxelles. A ceux qui critiquent ces épreuves et qualifient le niveau de « trop bas », la ministre Désir répond que “c’est faux”. « C’est le mauvais moment pour avoir ce débat, certains élèves préparent très sérieusement ces examens. De plus, c’est faux. Le niveau n’est pas trop bas. Ces épreuves sont pensées par des groupes de travail composés d’experts. Tout est étudié. Le gouvernement a également adjoint des experts scientifiques pour calibrer le système et l’améliorer. »