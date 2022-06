Guerre en Ukraine: des centaines de civils tués à Kharkiv avec des armes interdites, selon Amnesty International

La Russie aurait tué des centaines de civils dans la ville de Kharkiv en Ukraine en faisant usage « d’armes à sous-munition largement interdites et des missiles imprécis par nature ». C’est la déclaration qu’a faite lundi Amnesty International dans un communiqué de presse.

Dans son nouveau rapport intitulé « Anyone can die at any time » : Indiscriminate attacks by Russian forces in Kharkiv, Ukraine », l’ONG accuse les forces russes d’avoir bombardé des quartiers résidentiels de Kharkiv. L’usage répété d’armes à sous-munitions de type 9N210/9N235 et de mines dispersables, pourtant interdites par des traités internationaux en raison de leurs effets indiscriminés, est également pointé du doigt.