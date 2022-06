Coups de feu à Bruxelles: ce que l’on sait sur la victime

La victime des coups de feu tirés samedi soir dans le centre de Bruxelles est un homme de 43 ans. Il a été touché de six balles et ses jours sont toujours en danger, a indiqué dimanche le parquet de Bruxelles. Le ou les auteurs est/sont toujours activement recherché(s).

Les services de police ont été informés samedi aux alentours de 20h20 via le numéro d’appel d’urgence 100 de coups de feu dans le centre de la capitale, près de la place De Brouckère. Un homme a été touché de six balles dans le dos et au niveau du postérieur.