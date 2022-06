Quinze étudiants de la VUB portent plainte contre le fils d’un diplomate pour agression physique et sexuelle

Un étudiant étranger, fils de diplomate, n’est plus autorisé à fréquenter la VUB, si ce n’est pour les examens. Il est accusé d’avoir enfermé et agressé plusieurs de ses camarades dans sa chambre d’étudiant. C’est une information de Het Laatste Nieuws . Six mois se sont écoulés entre la première plainte et la sanction, délais que dénoncent les victimes. « Entre-temps, on a continué à le croiser sur le campus ».

L’université réclamant plus de détails, l’étudiante et une camarade ont recherché et récolté davantage de témoignages. Au final, quinze rapports, étayés par des témoignages écrits, des enregistrements audio des victimes présumées et des témoins, et des messages avec l’élève visé, ont été soumis à la VUB. Sur les quinze personnes, cinq sont restées anonymes. Les faits reprochés sont des remarques humiliantes et racistes, de faits de violence – l’étudiant aura mis un couteau sous la gorge d’un autre étudiant – et huit agressions sexuelles.

A travers les différentes plaintes, un schéma se dégage : le fils du diplomate verrouille la porte de sa chambre et attache la clé à son collier pour que personne ne puisse sortir rapidement. La consommation d’alcool se dégage également comme fil rouge.

Peur de porter plainte

Aucune des victimes n’a été déposé plainte à la police. « Parce qu’ils avaient peur de ne pas être crus. Parce que certains avaient aussi peur de perdre leur visa. Ou simplement parce qu’ils avaient peur de lui », explique l’étudiante qui a remis le dossier à la VUB.

L’université a confirmé les plaintes et a indiqué que des mesures de protection avaient été prises. L’étudiant ne peut plus consommer d’alcool sur les campus ou les kots de la VUB, il ne peut plus rester seul avec une personne dans sa chambre et il doit éviter tout contact avec ses victimes présumées. « C’était quand même une déception pour nous », regrettent les étudiants. « Nous voulions qu’il parte. Pour qu’on n’ait plus à le voir sur le campus. Il nous semblait surtout que l’université ne voulait pas hypothéquer son avenir. Pourquoi n’ont-ils pas pensé davantage aux victimes ? Chaque confrontation possible avec lui provoquait inutilement un stress et une terreur supplémentaires. »