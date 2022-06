Les étonnantes découvertes du satellite Gaia sur la Voie lactée

D’étranges étoiles, des nouveaux astéroïdes et des galaxies, voilà les récentes découvertes de l’ESA (l’Agence Spatiale Européenne). Envoyé dans l’espace en 2011, le satellite nommé Gaia a observé plus de 2 milliards d’étoiles. Sa mission ? Dresser une carte en 3D la plus précise de la Galaxie.