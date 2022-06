Une première mondiale: huit aras de Spix, dont l’espèce était éteinte, ont été réintroduits par l’homme dans la nature (vidéo)

C’est une première mondiale. Ce samedi 11 juin, huit aras de Spix viennent de retrouver leur liberté dans leur habitat naturel, le nord-est du Brésil. Le parc Pairi Daiza a participé à leur réintroduction dans leur milieu naturel. Ces huit oiseaux avaient été « entraînés » à survivre dans la nature. Douze autres devraient suivre d’ici la fin de l’année.

Cette espèce a disparu depuis plus de 20 ans dans la nature. C’est donc un événement majeur qui est la concrétisation d’un programme de conservation mené en Allemagne, au Brésil et en Belgique. Ces oiseaux bleus sont nés parmi les hommes. Ils ont mis du temps avant d’oser franchir l’ouverture de leur volière de réhabilitation. Le premier qui a osé sortir a été suivi trente minutes plus tard par cinq autres.

Le parc Pairi Daiza témoigne une grande émotion : « Nous avons concrétisé l’une des phases cruciales de ce projet collectif », explique son vétérinaire Tim Bouts. L’objectif de ce projet est d’assurer la survie et le développement de cette espèce au sein de l’écosystème « duquel elle n’aurait jamais dû disparaître ».