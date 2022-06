Contrôle technique: une nouveauté à Bruxelles dès le 1er juillet

A partir du vendredi 1er juillet, une nouveauté s’ajoute sur la liste de ce qui est à vérifier lors d’un passage au contrôle technique. Voici les véhicules concernés et les éventuelles sanctions prévues.

Dans un premier temps, les véhicules de catégories M1 (transport de personne) et N1 (transport de marchandises), dont la norme antipollution est au minimum la norme Euro V.

Les autres véhicules feront également l’objet d’un contrôle identique dans un deuxième temps.

Les valeurs limites acceptées

Une mesure inférieure à 250.000 particules/cm3 > le véhicule est en ordre jusqu‘au contrôle technique suivant.

Une mesure entre 250.000 particules/cm³ et 1.000.000 particules/cm3 : une remarque non pénalisante sans réparation et sans revisite mais il faut tout de même surveiller le fonctionnement du filtre à particules.