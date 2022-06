Aux Etats-Unis, en cas de panne électrique, la société liégeoise CE+T prends le relais

Une panne électrique dans le métro de New York ou dans certains hôpitaux américains ? CE+T est là pour assurer la continuité de l’alimentation. De même que la société liégeoise propose des solutions pour stocker, recycler et mieux gérer l’énergie.

En Amérique, on a ce concept “you need to be the best”. Nous, nous ne voulons pas être les meilleurs, nous voulons être uniques ! » Dans la périphérie d’Atlanta, à l’occasion de la mission économique princière aux Etats-Unis la semaine dernière, le canadien Mario Barbaresso, CEO de CE+T America, plante le décor de ce qu’il appelle sa « success story ». Un chiffre parle effectivement de lui-même : outre-atlantique, où elle s’est implantée depuis 2008 avec l’aide de la Sofinex (aide financière wallonne à l’exportation), la société a grandi de 51 % en 2021 par rapport à 2020, passant à 12 millions de revenus.