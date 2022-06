Pourquoi la fragmentation financière inquiète la BCE

La Banque centrale européenne (BCE) se soucie de la bonne transmission de sa politique monétaire, que pourrait contrarier la « fragmentation financière » de la zone euro. Une question technique ? Non. Décodage.

La Banque centrale européenne (BCE) a donc annoncé jeudi passé un relèvement graduel de ses taux d’intérêt directeurs, à partir de juillet (nos éditions de vendredi). En conférence de presse, la présidente Christine Lagarde a insisté à plusieurs reprises sur la nécessité, pour la BCE, d’assurer une bonne transmission de sa politique monétaire, que pourrait contrarier la « fragmentation financière » de la zone euro. Une question technique ? Non. Ce qui est en jeu, c’est, au jour le jour, le bon fonctionnement de l’union économique et monétaire ; et, potentiellement, sa survie. Décodons.