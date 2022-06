Diables rouges: un dernier entraînement avec 24 joueurs avant le départ en Pologne

Robert Martinez a pu disposer d’un groupe au complet de 24 joueurs pour le dernier entraînement sur le sol belge des Diables rouges lundi matin à Tubize, avant le départ pour la Pologne où la Belgique jouera mardi son 4e match de Ligue des Nations.

Huit joueurs ont quitté le groupe depuis l’annonce de la sélection de 32 joueurs. Thibaut Courtois et Jason Denayer avaient quitté le groupe après le tout premier entraînement. Samedi, après le partage 1-1 au pays de Galles, Roberto Martinez avait indiqué que Kevin De Bruyne, Yannick Carrasco et Thomas Meunier pouvaient partir en vacances quelques jours plus tôt. Dimanche, la fédération a annoncé que Dedryck Boyata, Amadou Onana et Romelu Lukaku ne seraient pas non plus du voyage en Pologne.