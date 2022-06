Ryanair: une grève espagnole risque de s’étendre en Belgique fin juin et début juillet

Les deux syndicats espagnols sont en consultation avec cinq autres syndicats en Belgique, en France, en Italie et au Portugal pour coordonner les actions possibles.

Deux syndicats espagnols ont appelé lundi les personnels de Ryanair dans le pays à une grève de six jours à l’occasion du début des vacances d’été, afin de réclamer une amélioration des conditions de travail au sein de la compagnie aérienne irlandaise.

L’ensemble du personnel navigant espagnol est appelé à cesser le travail à l’occasion de cette grève nationale, convoquée les 24, 25, 26 et 30 juin ainsi que les 1er et 2 juillet, ont précisé dans un communiqué commun les deux syndicats, l’Union syndicale ouvrière (USO) et le syndicat indépendant du personnel navigant aérien (SITCPLA).