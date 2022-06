Festival d’Avignon: un tremplin pour les jeunes talents belges

Dans la lignée de Laura Laune ou de Guillermo Guiz, les petits nouveaux de la scène du stand-up bruxellois vont tenter d’imposer leurs codes en France. Adel, Gaëtan Delférière, Lisa Delmoitiez, Sacha Ferra, Florent Losson, Lorenzo Mancini ou encore Nikoz proposent des spectacles aux histoires variées, qui traitent de sujets sérieux ou absurdes mais toujours sur le ton de l’humour. Avignon fera office de baptême du feu pour ces humoristes en herbe.

Tous font partie du projet « Les Belges à Avignon », subventionné par l’agence hub.brussels, par les sociétés de production « What the fun » et « La vie est une fête » et par la salle de spectacle « Kings of Comedy Club ». Pour l’occasion, Le Soir s’est entretenu avec deux humoristes qui font partie du projet : André Demarteau et Dena.