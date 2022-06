Une montgolfière de la FGTB pour appeler à la manifestation nationale du 20 juin

La FGTB a mené d’autres actions dans le courant de la journée de lundi dans la région de Mons-Borinage. Les militants ont notamment organisé des assemblées et des distributions de tracts dans des entreprises. Des actions de sensibilisation de la population ont également été organisées au niveau de ronds-points sur l’axiale Boraine à Quaregnon et dans le zoning de Cuesmes.

À lire aussi Journée d’action syndicale pour la hausse du pouvoir d’achat: voici ce qui est attendu

« Aujourd’hui la situation est extrêmement grave avec l’augmentation des coûts de l’énergie. De plus en plus de travailleurs avec et sans emploi se retrouvent dans une très grande précarité. Parallèlement à cette catastrophe sociale, les militants d’organisations syndicales sont de plus en plus attaqués au niveau judiciaire. C’est dans ce cadre que la FGTB a mis sur pied un plan d’actions pour mettre la pression sur les employeurs et sur le gouvernement afin d’obtenir des réponses claires sur ces deux thématiques. »