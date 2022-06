Jonathan Borlée au départ de son premier 400 m depuis trois ans mardi à Berne

Jonathan Borlée sera au départ du 400 m du meeting d’athlétisme de Berne, mardi soir en Suisse. Jacques Borlée, le père et l’entraîneur de l’athlète bruxellois, l’a confirmé mardi à Belga. Ce sera le premier tour de piste depuis trois ans pour Jonathan Borlée.

Kevin et Dylan Borlée seront aussi au départ du 400 m dans la capitale suisse. Kevin Borlée, dont le record personnel est de 44.56, a signé son meilleur temps de la saison en 46.59. Dylan Borlée a couru en 45.80 cette saison. Son record personnel est de 45.55.

Kevin Borlée est déjà qualifié pour l’Euro de Munich en août. Jonathan et Dylan Boréel devront courir en 45.70 pour pouvoir aller en Bavière. Pour les Mondiaux d’Eugene en juillet, le temps-limite est de 44.90. Dylan Borlée a encore une chance de se qualifier pour les Mondiaux via le classement mondial. Il est actuellement 52e, tandis que les 48 premiers pourront aller en Oregon. Kevin et Jonathan Borlée ne sont pas dans le top 100.