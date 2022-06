Formule 1: Hamilton veut s’aligner à Montréal malgré des douleurs au dos, Vandoorne patiente

Lewis Hamilton ne veut manquer « pour rien au monde » le Grand Prix du Canada, programmé dimanche. Le Britannique l’a affirmé lundi, sur Instagram, au lendemain de « la course la plus douloureuse » de sa carrière en Azerbaïdjan.

Hamilton s’est classé quatrième à Bakou lors de la 8e manche de la saison, remportée par le champion du monde néerlandais Max Verstappen. Le Britannique a souffert du dos pendant la course. Alors qu’il restait 22 tours, sur 51, il a exprimé sa douleur dans une communication radio avec son équipe, affirmant « mon dos est en train de me tuer ». Après l’arrivée, Hamilton avait confié qu’il s’agissait de la course « la plus douloureuse et difficile » qu’il a jamais disputée.