Les Red Flames visitent des écoles dans le cadre d’une action avant l’Euro (photos)

La Belgique disputera le mois prochain l’Euro féminin en Angleterre. Voetbal Vlaanderen a lancé l’action « Zet je school in vuur en vlam » (« Mets le feu à l’école ») afin d’amener l’ambiance de l’Euro dans les cours de récréation. Les écoles pouvaient participer, avec l’aide d’une brochure contenant des conseils pour, par exemple, introduire une semaine thématique ou organiser un tournoi. Les cinq écoles présentant l’interprétation la plus originale ont reçu la visite de quelques Red Flames lundi.

La capitaine Tessa Wullaert et Jody Vangheluwe se sont rendues à l’école De Bunderboog de Moorslede. Tine De Caigny et Justine Vanhaevermaet ont visité Het Kompas à Sint-Gillis-Waas. De Duizendpoot à Meerhout a reçu la visite de Jarne Teulings, Davina Philtjens et Amber Tysiak. Ella Van Kerkhoven et Diede Lemey sont allées à la Sint-Vincentius School de Kachtem. Shari Van Belle et Nicky Evrard ont pris la direction de la Basisschool Molenveld de Denderhoutem. Chaque visite s’est achevée par une séance de tirs au but.