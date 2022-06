Une nouvelle vague de chaleur «anormale» fait suffoquer l’Espagne

Selon lui, les températures dépasseront les « 40 degrés » Celsius en journée dans de nombreuses villes espagnoles et resteront élevées la nuit, « au-delà des 20 ou 22 degrés ». Le météorologue avertit que le phénomène, « pas circonscrit à la péninsule ibérique », arrivera dans d’autres pays européens, comme en France ces prochains jours. « Cette chaleur extrême, à ce moment du printemps, n’est pas normale » et est due au « réchauffement climatique », analyse Ruben del Campo.

Des épisodes plus chauds, plus longs et plus fréquents

Sur les 10 derniers mois, l’Espagne a traversé quatre épisodes de températures extrêmes : une canicule en août durant laquelle des records ont été battus (47,4 degrés à Montoro, dans le sud du pays), des températures « exceptionnellement hautes » entre Noël et le jour de l’an, la vague de chaleur de mai, et désormais celle-ci. Le mercure pourrait grimper jusqu’à 43 degrés en Andalousie (sud), notamment à Cordoba ou Séville, selon l’Aemet.

Depuis l’ère pré-industrielle, les températures ont en moyenne augmenté de 1,7 degré en Espagne (2 degrés en Europe), rappelle Ruben del Campo, qui précise que les valeurs sont non seulement plus extrêmes, mais également les épisodes de chaleur plus fréquents. Et si l’Espagne a traditionnellement des étés brûlants, concède-t-il, « ils sont un peu plus chauds chaque année et de plus en plus longs : un été dure un mois de plus que dans les années 1980 », ce qui entraîne la mort de près de 1.800 personnes par an.

Des risques d’incendies

Outre les conséquences sanitaires, l’analyste met en garde sur les effets environnementaux, avec un risque accru de sécheresse et de difficultés d’approvisionnement en eau et une multiplication des incendies, comme dans la zone de la Sierra Bermeja, dans la province andalouse de Málaga, où un incendie a ravagé 3.500 hectares la semaine passée.