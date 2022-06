Espace: comment observer le phénomène exceptionnel dès ce mardi?

Un événement rare qui nous permettra d’admirer simultanément Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, ainsi que la Lune. Avec l’aide des jumelles nous pourrons observer aussi Mercure, Uranus et Neptune.

Deux semaines pour assister à l’événement

L’Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE) a calculé que les planètes et la Lune formeront une ligne qui sera visible intégralement en fin de nuit entre le 14 et le 27 juin.

Le laboratoire, situé au sein de l’Observatoire de Paris, estime que le resserrement maximal aura lieu le 22 juin.

La dernière fois qu’on a eu la chance d’observer un phénomène similaire c’était en décembre 1997. Mais, c’était à janvier 1984 qu’on a pu assister à un vrai spectacle. Le prochain, date novembre 2124. Un événement donc, qu’on ne peut pas perdre.

« Être aux aguets »

« Il faudra être aux aguets, car ça ne va pas durer des heures. Je dirais une quinzaine de minutes entre le moment où Mercure sera suffisamment haute pour être visible et la fin du crépuscule. On ne sera plus dans la nuit noire », prévient Pascal Descamps, responsable du service de calculs astronomiques et de renseignements de l’IMCCE.

Si on veut observer le chapelet d’astres en entier entre l’est et le sud, il faudra alors se tenir prêt autour de 4h30, même 4 heures. Pour s’y faire, il est important de trouver un endroit où l’horizon est dégagé.

Pascal Descamps nous explique aussi que Mercure peut représente un défi puisque : « C’est toujours assez difficile de la voir. C’est la planète la plus proche du Soleil. Elle baigne complètement dans l’éclat solaire ».

Selon M. Descamps « ce sera impossible de la voir à l’œil nu. Il faudra utiliser des moyens optiques comme une paire de jumelles ou une petite lunette. On pourra réussir à la trouver en sachant où elle est : entre le Soleil et Vénus ».