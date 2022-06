Tourisme: un festival comme vitrine pour la ville

A Spa, les Francofolies amènent bien plus que les groupes et les artistes programmés lors de chaque édition. Elles bénéficient aussi au tourisme, que ce soit pour la ville ou même la région. Mais de manière parfois moins directe qu’on pourrait l’imaginer.

De façon générale, pour la ville thermale, les Francofolies constituent une vitrine sur le long terme, à l’année, comme l’explique Isabelle Grégoire, la directrice de l’Office du tourisme de Spa et de la Maison du tourisme Spa, Hautes-Fagnes, Ardennes. « Oui, dans la mesure où on continue à parler des concerts et qu’ils sont largement rediffusés. C’est surtout dans “l’après” que l’effet se ressent : les gens qui sont venus aux Francofolies reviennent souvent à Spa, avec l’envie de voir la ville sous un autre jour, en nous disant que les lieux ont vraiment l’air sympas. Forcément, pendant le festival, les choses sont un peu différentes, la ville est fermée, il y a du bazar partout… Alors ils ont envie de découvrir ce qu’ils ont pu apercevoir pendant les Francos. »