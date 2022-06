Pourquoi l'économie des festivals est remise en question

Durant deux ans, en raison de la pandémie, les artistes n’ont pu tourner et se produire chez nous comme prévu. Cet été, toutes les restrictions sanitaires sont levées. Ils vont pouvoir enfin remonter sur scène un peu partout. Les affiches cumulées de 2020, 2021 et 2022 font que l’offre des festivals sera cette année pléthorique, exceptionnelle, historique. Encore faut-il que le public – au pouvoir d’achat réduit par l’inflation économique – suive et réponde présent, aussi bien aux festivals existants qu’aux tout nouveaux subitement apparus afin de pouvoir absorber cette offre inédite.