Marek Hudon: «Ne faisons pas de la licorne l’entreprise modèle»

Les licornes ? Des start-up en croissance rapide et à forte valorisation. Ce business model, né dans la Silicon Valley, est devenu le chouchou des médias et des communautés d’entrepreneurs. A tort, juge Marek Hudon, professeur à Solvay.

Les licornes, direz-vous, cela n’existe pas, mais cela fait rêver les petites filles et les petits garçons. Vous vous trompez : les « licornes » existent bel et bien. Elles sont apparues il y a une quinzaine d’années dans la Silicon Valley, le pôle californien des industries de la Tech. Depuis, elles peuplent les rêves de nombreux start-uppers ou futurs entrepreneurs du monde entier. Jeunes – elles doivent avoir moins de dix ans –, elles se caractérisent par une croissance rapide et des pertes parfois abyssales, mais, promettant de gros profits futurs, elles parviennent à lever massivement des fonds et sont admises au « club » dès lors que leur valorisation dépasse le milliard de dollars. Alors, elles font la « une ». La Belgique peut se féliciter d’en compter quatre : Odoo, une entreprise wallonne spécialisée dans les logiciels de gestion ; la bruxelloise Collibra, active dans le big data ; et, en Flandre, Team.Blue (hébergement web) et Deliverect (logiciels de livraison).