Olivia Ruiz raconte les stigmates de l’exil

Personne, à commencer par elle, ne s’attendait à un tel succès pour un premier roman : La commode aux tiroirs de couleurs, paru en 2020 en plein confinement, s’est vendu à plus de trois cent mille exemplaires. Une bande dessinée en a été tirée avant la série télé prévue pour l’année prochaine au plus tôt. Et cela, Olivia Ruiz le doit à la qualité de sa plume plus qu’à son nom. « Au contraire », nous avoue-t-elle lundi lors de son passage à Bruxelles. « C’est plutôt l’inverse qui se passe, c’est plutôt un handicap quand on est une chanteuse. C’est comme être fils ou fille de… »