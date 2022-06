Inflation: le pic devrait être passé, la BNB n’entrevoit toujours pas de récession en Belgique

La Banque nationale de Belgique prédit un avenir économique plutôt positif, avec une hausse du produit intérieur brut, et une baisse du taux de chômage et de l’inflation. Ces modèles sont néanmoins optimistes car ils ne prennent pas en compte des potentielles nouvelles sanctions entre la Russie et l’Union européenne.

Malgré le ralentissement de l’économie, le marché de l’emploi continue, lui, à se redresser. Le chômage devrait tomber à 5,5 % d’ici 2025, « un niveau exceptionnellement bas pour la Belgique », selon Geert Langenus, économiste à la BNB.

L’inflation devrait de son côté commencer sa décrue au cours de l’été, selon les modèles – optimistes, soit sans nouvelle sanction entre l’UE et la Russie – de la BNB, pour repasser sous les 2 % en 2024 (après avoir atteint 8,2 % sur l’année 2022 et un pic à 9,9 % en mai).

Des conséquences sur la compétitivité des entreprises belges

Mais cette « vague d’inflation », conjuguée à l’indexation automatique des salaires – qui n’existe pas dans les principaux pays voisins – nuira indéniablement à la compétitivité des entreprises belges. « Il y aura une détérioration de la compétitivité des entreprises », confirme le gouverneur Pierre Wunsch, mais il est compliqué de savoir si cela s’avérera catastrophique car « leurs marges brutes étaient très élevées », nuance-t-il.

Reste que ce sont les entreprises qui payeront donc la plus grosse part de ces mois d’inflation galopante, estime Geert Langenus, car si le pouvoir d’achat des ménages souffre en 2022, l’indexation automatique des salaires aura compensé totalement ces pertes en 2023. Et Malgré leurs marges brutes confortables, « il n’est pas sûr que toutes les entreprises ou tous les secteurs puissent se permettre des coûts horaires de 15 % supérieurs aux pays voisins », relève Pierre Wunsch.

Pas de soutien structurel de l’Etat

Dans le même temps, aucun soutien structurel ne peut venir des autorités, prévient-il. « Il faut absolument baisser le déficit budgétaire. » Des mesures ciblées et temporaires restent possibles, « mais il n’y a pas de marge pour des mesures structurelles de compensation », selon la BNB. En 2022, le déficit atteindra 4,5 % du PIB et il sera toujours de 5 % en 2024, selon les prévisions. A ce stade, la Belgique « n’a pas de coussin en cas de nouveau choc » ; pour assurer un peu les arrières, le gouverneur préconise une réduction du déficit de 0,6 % par an pour tendre vers les 3 %. La lourdeur du déficit budgétaire belge n’est pas neuve. « Ce qui a changé, et qui change quand même pas mal la donne, c’est que le coût de financement de l’Etat a quand même fortement augmenté », note Pierre Wunsch. « On avait des taux d’emprunt très favorables et maintenant le prix auquel l’Etat finance son déficit a très fortement augmenté. On est sur une pente ascendante, donc il faut absolument, maintenant, réduire le déficit pour conserver des marges de manœuvre, notamment pour affronter la prochaine récession le jour où elle survient. »