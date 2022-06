«Les Etats-Unis vont nous entraîner dans une guerre»

C’est « le » positionnement clef du PTB à l’international : l’anti-impérialisme. Le grand Satan est l’Amérique, et dans la foulée l’Otan (dont il veut sortir) et les pays occidentaux. C’est à cette aune que le parti définit ses positions, condamnant sur cette base les interventions en ex-Yougoslavie, en Afghanistan, en Irak, en Libye ou en Syrie par le passé, et peinant aujourd’hui à condamner la Chine pour violations des droits de l’homme ou la Russie pour agression militaire. « La posture est assez simple », décode le politologue Pascal Delwit (ULB) : « Il y a un ennemi principal, les Etats-Unis, et l’analyse se fait à la lumière de cet ennemi principal, rejoint par l’Otan et les pays occidentaux. La démarche première est leur condamnation. » Les régimes faisant contrepoids aux USA ayant plutôt ses faveurs, dans l’espoir d’« un nouvel ordre mondial ».