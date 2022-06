Jelena Dokic, ancienne Nº4 mondiale, dit avoir pensé au suicide: «J’ai failli sauter de mon balcon»

« Le 28 avril 2022, j’ai failli sauter de mon balcon au 26e étage pour mettre fin à mes jours. Je n’oublierai jamais ce jour. Tout est flou. Tout est sombre. Plus rien n’a de sens. Seulement des larmes, de la tristesse, la dépression, l’anxiété et la douleur », a-t-elle expliqué sur son compte Instagram.

Ancienne joueuse de tennis, l’Australienne Jelena Dokic, ex Nº4 mondiale, a vécu des moments difficiles. Après une rupture amoureuse, elle a même pensé au suicide.

« J’ai réussi à me sortir de cette situation. Mais je ne sais même pas comment j’y suis parvenue. Les six derniers mois ont été durs, avec des larmes partout et tout le temps », ajoute celle qui a mis fin à sa carrière en 2014.

On retiendra également sa conclusion : « Écrire ces lignes n’est pas facile, mais je le fais car je sais que je ne suis pas la seule à lutter. Soyez conscients que vous n’êtes pas seuls. Je vais revenir plus forte que jamais ».