Officiel: le Norvégien Ronny Deila est le nouveau coach du Standard

Il a quitté la Norvège pour l’Ecosse en 2014, prenant la tête du Celtic Glasgow, qu’il a mené deux fois au titre national (2015 et 2016), en glanant au passage une Coupe de la Ligue. Après un retour au pays, à Vålerenga (2017-2019), il était à la tête de New York City depuis 2020, où il a gagné la Coupe de la MLS l’année dernière.

Devenu entraîneur à la fin des années 2000, il a d’abord logiquement coaché dans son pays, en profitant pour remporter avec Strømsgodset IF la Coupe en 2010 avant un titre de champion de Norvège trois ans plus tard.

Il reste en poste au moins deux ans dans les clubs où il passe. S’il était la priorité de 777 Partners (nouveau propriétaire du Standard), lui aussi voulait apparemment vraiment venir en bord de Meuse. Il dirigera sa première séance de travail dans deux jours. Et pour cause, c’est ce lundi qu’est programmée, à Sclessin, la rentrée des classes... Si les deux premiers jours de la semaine seront dédiés aux traditionnels tests physiques et médicaux (visite médicale, course sur tapis…), le premier entraînement collectif, sur terrain, sera dispensé mercredi à 10h30.