Une cuisine sociale et mobile au marché des Abattoirs (vidéo)

Grâce à l’ASBL Cultureghem et à un noyau dur de bénévoles, la Dreamkitchen propose une centaine de repas de midi du lundi au jeudi à partir des invendus récoltés à la fin du marché des Abattoirs d’Anderlecht.

Sous les arcades du marché couvert des Abattoirs d’Anderlecht ce mercredi matin, le soleil éclaire de longues tables disposées en parallèle de quatre chariots à roulettes, plutôt bien équipés : l’un est composé d’un évier, l’autre de plaques de cuisson et d’un grill dignes d’une cuisine professionnelle. Derrière, aux fourneaux : Tidiane et Steven. Le premier, bénévole depuis plusieurs mois à la Dreamkitchen, touille dans la soupe du jour, sourire aux lèvres. « Ce qu’il y a là-dedans ? Beaucoup de carottes, un peu de patates… Et surtout, un ingrédient magique : de l’amour ! », lance ce joyeux Schaerbeekois. Il vient presque tous les jours contribuer à la confection des repas de cette cuisine solidaire, ouverte à tout un chacun.