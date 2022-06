Une vague de chaleur en Belgique? Voici ce à quoi il faut s’attendre

Des températures élevées sont prévues en Belgique dans les prochains jours. Un coup de chaleur auquel la Belgique n’est pas habituée : une semaine avec des températures allant jusqu’à 30 degrés se profile à l’horizon.

Ce lundi, les maxima seront compris entre 16 ou 17ºC en bord de mer et en Ardenne, et 20ºC en Campine et en Gaume. Le vent sera modéré de nord-ouest. Durant la nuit, les températures descendront entre 4ºC sur les hauts plateaux de l’Ardenne et 9 ou 10ºC dans les grandes villes.