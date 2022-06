Paweł Juszczyszyn, le «juge citoyen» qui monte au créneau pour l’Etat de droit, en Pologne

Il est devenu le visage d’une justice qui refuse de se laisser dompter, quitte à se transformer en ennemi numéro un du pouvoir en place à Varsovie. Cela fait plus de deux ans que sa robe de juge prend la poussière, que Paweł Juszczyszyn est privé d’exercer ses fonctions au Tribunal de district d’Olsztyn, dans le nord de la Pologne, où il habite. « La magistrature, c’est toute ma vie professionnelle, et une partie importante de ma vie tout court », laisse tomber celui qui compte dix-huit années d’expérience dans la juridiction civile. « J’ai une famille et un crédit à rembourser. Leur intention, c’était de me forcer à quitter la profession. »